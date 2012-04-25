В Москве найдено тело новорожденного ребенка

В Москве у дома номер 15А по улице Бориса Галушкина обнаружено тело новорожденного ребенка.
В субботу, 21 апреля, тело девочки нашли в полиэтиленовом пакете.
Установлено, что смерть новорожденной малышки наступила около 5-ти суток тому назад. Источник в правоохранительных органах сообщил, что по результатам проведенной медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате переохлаждения, передает Интерфакс.
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).