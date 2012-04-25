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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве найдено тело новорожденного ребенка

, 10:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве у дома номер 15А по улице Бориса Галушкина обнаружено тело новорожденного ребенка. 
В субботу, 21 апреля, тело девочки нашли в полиэтиленовом пакете.

Установлено, что  смерть новорожденной малышки наступила около 5-ти суток тому назад.  Источник в правоохранительных органах сообщил, что по результатам проведенной медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате переохлаждения, передает Интерфакс.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

ИЧ