В Москве найдено тело новорожденного ребенка

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25 апреля 2012, 10:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве у дома номер 15А по улице Бориса Галушкина обнаружено тело новорожденного ребенка.

В субботу, 21 апреля, тело девочки нашли в полиэтиленовом пакете.

Установлено, что смерть новорожденной малышки наступила около 5-ти суток тому назад. Источник в правоохранительных органах сообщил, что по результатам проведенной медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате переохлаждения, передает Интерфакс.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).