На шахте в Коми произошел обвал породы, погиб человек

Обвал угольного пласта произошел на шахте "Заполярная" в Коми, один человек погиб. Тело погибшего шахтера извлечено сегодня утром. Сообщение о ЧП поступило в 5.15 мск. Пожара нет.
Подробности происшествия уточняются, сообщает РИА Новости.
25 апреля 2012, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Обвал угольного пласта произошел на шахте "Заполярная" в Коми, один человек погиб. Тело погибшего шахтера извлечено сегодня утром. Сообщение о ЧП поступило в 5.15 мск. Пожара нет.
Подробности происшествия уточняются, сообщает РИА Новости.
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