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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На шахте в Коми произошел обвал породы, погиб человек

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Обвал угольного пласта произошел на шахте "Заполярная" в Коми, один человек погиб. Тело погибшего шахтера извлечено сегодня утром. Сообщение о ЧП поступило в 5.15 мск. Пожара нет.


Подробности происшествия уточняются, сообщает РИА Новости.

НС

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