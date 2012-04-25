На шахте в Коми произошел обвал породы, погиб человек

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25 апреля 2012, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Обвал угольного пласта произошел на шахте "Заполярная" в Коми, один человек погиб. Тело погибшего шахтера извлечено сегодня утром. Сообщение о ЧП поступило в 5.15 мск. Пожара нет.



Подробности происшествия уточняются, сообщает РИА Новости.



