Дипломаты посольств Колумбии и Конго попали в ДТП в Москве

//Происшествия

25 апреля 2012, 08:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Вечером во вторник у дома №1 на улице 26-ти Бакинских комиссаров 61-летний министр посольства республики Конго, управляя автомобилем Nissan с дипломатическими номерами, врезался в ехавший впереди кроссовер Hyundai ix35.

В результате ДТП ни водители, ни пассажиры не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

Вторая авария произошла позднее, в ночь в среду. На проспекте Вернадского, напротив дома №25, 49-летний военный атташе посольства Колумбии, находясь за рулем автомобиля Volvo 850, не справился с управлением и врезался в светофорную стойку. Колумбийский дипломат также не пострадал.