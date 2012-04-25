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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Дипломаты посольств Колумбии и Конго попали в ДТП в Москве

, 08:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Вечером во вторник  у дома №1 на улице 26-ти Бакинских комиссаров 61-летний министр посольства республики Конго, управляя автомобилем Nissan с дипломатическими номерами, врезался  в ехавший впереди кроссовер Hyundai ix35.

В результате ДТП ни водители, ни пассажиры не пострадали. Автомобили  получили механические повреждения.

Вторая  авария произошла позднее, в  ночь в среду. На проспекте Вернадского, напротив дома №25, 49-летний военный атташе посольства Колумбии, находясь за рулем автомобиля Volvo 850, не справился с управлением и врезался в светофорную стойку. Колумбийский дипломат также не пострадал.

ИЧ