На АЭС под Саратовом из-за неисправности остановлен энергоблок

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24 апреля 2012, 23:36 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

В Саратовской области третий энергоблок Балаковской АЭС во вторник отключен от сети для проведения внепланового ремонта. Об этом заявил центр общественной информации станции. Неисправность не существенна для безопасности.

"Сегодня, 24 апреля, в 19:18 по Москве на энергоблоке номер 3 выявлена неисправность в системах электротехнического оборудования. Энергоблок был отключен от сети, реакторная установка разгружена до уровня мощности 10% от номинальной в полном соответствии с проектным алгоритмом", - заявил сотрудник центра общественной информации станции, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время организована работа по устранению неисправности, при этом нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет.

Оценка события по международной шкале "INES" - вне шкалы (не существенно для безопасности), подчеркнул представитель АЭС.

"Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным значениям, характерным для европейской части России", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас в работе на станции остаются первый, второй и четвертый энергоблоки атомной станции, которые работают на заданном режиме мощности с суммарной нагрузкой 3,2 тысячи МВт.

Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в десяти километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе.