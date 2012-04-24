В детсадике погибла 5-летняя девочка, возбуждено дело против воспитательницы

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24 апреля 2012, 21:32 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

В краснодарском детском садике во вторник днем трагически погибла 5-летняя девочка на игровой площадке. В отношении 60-летней воспитательницы, не уследившей за ребенком возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, днем 24 апреля девочка, страдающая умственной отсталостью, в составе группы детей находилась на игровой площадке детского сада. В период пребывания на улице, встав на лавочку, она просунула голову в одно из отверстий решетки веранды. Воспитатель не пресекла эти опасные действия ребенка. В тот момент, когда девочка повисла в отверстии решетки и произошло сдавливание дыхательных органов, воспитатель подбежала к ней, но спасти жизнь ребенку не смогла", - сообщает пресс-служба СКР.

По данному факту следственными органами СКР по Краснодарскому краю в отношении 60-летней работницы детского сада возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.