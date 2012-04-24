Почти два часа было нарушено движение поездов на фиолетовой ветке метро

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24 апреля 2012, 19:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена восстановлено, после того, как почти два часа поезда следовали с увеличенными интервалами.

Очевидцы сообщали во вторник "АН", что испытывали затруднения - около 20 минут ждади поезда на станции метро Сходненская. Другой человек прождал поезд на Планерной и опоздал в университет.

На всех станциях скопилось большое количество пассажиров. По данным пресс-службы столичного метрополитена, в 15.54 между станциями "Баррикадная" и "Беговая" была нарушена работа систем сигнализации. В связи с этим поезда следовали с увеличенными интервалами. Пассажиров просили по возможности пользоваться наземным транспортом.В 17.28 движение поездов восстановлено, передает РИА Новости.

В настоящее время поезда следуют по расписанию.Это не одно ЧП во вторник в московском метрополитене.

Столичная полиция проверяла станцию метро "Улица Подбельского" Сокольнической линии. В полицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что в метро заложена бомба. На станции обнаружили подозрительную картонную коробку. По вызову прибыли правоохранители и кинологи. Они обследовали платформы и вестибюль. Взрывных устройств не нашли. Коробка оказалась пустой.

Угроза взрыва в метро снята. Поезда работают в обычном режиме. Полиция ведет розыск звонившего хулигана.