В Москве при получении взятки $ 900 тыс. задержан полковник МВД

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24 апреля 2012, 18:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве при получении взятки в крупном размере задержан бывший начальник следственного управления УТ МВД России по ЦФО полковник юстиции Эдуард Сандрукян.

Спецоперация проводилась 22 апреля 2012 года. Полковник МВД был задержан с поличным в помещении «Крокус-Сити-Молл».

По данному факту Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело пол признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.