У военного вертолета Ми-8МТ, упавшего под Хабаровском, отвалился хвост

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24 апреля 2012, 17:43 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото с сайта amurpress.ru

Вертолет Ми-8МТ Минобороны России, упавший во вторник в селе Гаровка в двух километрах от поселка Дружба под Хабаровском восстановлению не подлежит: в результате ЧП у вертолета обрублена винтами хвостовая балка.

В Гаровке находится вертолетная площадка Минобороны. Военный вертолет Ми-8, совершивший сегодня вечером жесткую посадку под Хабаровском, совершал учебный полет, заявил представитель штаба Восточного военного округа.

Военные настаивают на формулировке "жесткая посадка", а не "катастрофа", и, судя по отсутствию серьезных последствий для экипажа, она вполне уместна. Косвенно пострадали автомобилисты - вертолет перекрыл движение на автодороге, образовав небольшую пробку.

В настоящее время вертолет лежит на пригородной автодороге, по прежнему перекрывая собой движение. Три члена экипажа получили незначительные повреждения и от госпитализации отказались, передает ИА АмурПРЕСС.

"АН" писали, что ранее сообщалось о двух пилотах, и о том, что никто серьезно не пострадал в результате аварийной посадки в полдень по московскому времени военного вертолета под Хабаровском. Вертолет пилотировал молодой летчик.

Военная прокуратура немедленно приступила к проверке по факту инцидента.