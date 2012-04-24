В Нижнем Новгороде столкнулись 13 автомобилей

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24 апреля 2012, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Инцидент произошел днем во вторник на Мызинском мосту. В аварии пострадал один человек - девушка, водитель автомобиля ВАЗ 2104.

По предварительным данным УГИБДД по Нижегородской области, водитель грузовика Lifan не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался во впереди идущую легковую машину. После этого по инерции в аварию попали еще 11 легковушек, передает РИА Новости. Пострадавшая девушка была госпитализирована в больницу № 7.