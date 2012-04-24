В Молдавии воспитательница детского сада заразила туберкулезом 40 детей

//Происшествия

24 апреля 2012, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Молдавии воспитательница одного детского сада заразила туберкулезом почти 40 детей. У 39 детсадовцев тест на туберкулез дал положительный результат. Инцидент произошел в молдавском райцентре Дондюшаны.

Как отметил сотрудник Института фтизиопульмонологии Молдавии Константин Яворски, в настоящее время тест на наличие туберкулезной инфекции прошли три группы детей. С этими группами работала воспитательница, передает РИА Новости. "Только у 22 детсадовцев из 61 он дал отрицательный результат, остальные будут персонально проконсультированы врачом", - добавил Яворски. В ближайшее время все дети из детсада вместе с родителями пройдут тест на наличие туберкулезной инфекции.