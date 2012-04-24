Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Молдавии воспитательница детского сада заразила туберкулезом 40 детей

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Молдавии воспитательница одного детского сада заразила туберкулезом почти 40 детей. У 39 детсадовцев тест на туберкулез дал положительный результат. Инцидент произошел в молдавском райцентре Дондюшаны.

Как отметил  сотрудник Института фтизиопульмонологии Молдавии Константин Яворски, в настоящее время тест на наличие туберкулезной инфекции прошли три группы детей. С этими группами работала воспитательница, передает РИА Новости. "Только у 22 детсадовцев из 61 он дал отрицательный результат, остальные будут персонально проконсультированы врачом", - добавил Яворски. В ближайшее время все дети из детсада вместе с родителями пройдут тест на наличие туберкулезной инфекции.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан