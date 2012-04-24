Малыш, скатившийся в коляске с набережной Иртыша в Омске, найден мёртвым

//Происшествия

24 апреля 2012, 15:31 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта ngs55.ru

В Омске в реке Иртыш спасатели обнаружили коляску с годовалым мальчиком более, чем через час, после того, как во вторник днем малыш по трагической случайности попал в реку с набережной. Реанимировать кроху не удалось.

"АН" писали, что омские спасатели бросились поиска ребенка сразу после инцидента.

Трагедия произошла во вторник в 16 часов по местному времени (13 час. мск). Коляска с малышом сорвалась с парапета набережной Иртыша в районе Ленинградского моста, сообщает портал НГС.Омск.

Молодая женщина с коляской, в которой был ее годовалый сын, вместе с мужем и старшим 4-летним сыном спустились к воде. Мама подошла с коляской к перилам и решила сфотографировать мужа и старшего сына на фоне Иртыша. Женщина лишь на несколько секунд отпустила коляску, взяв в руки фотоаппарат, и тут из-за сильного порыва ветра коляска упала в ледяную воду.

Отец прыгнул следом, но вытащить коляску с маленьким сыном не сумел. Течение реки в этом месте очень сильное, и спасателям понадобилось более часа, чтобы найти коляску с младенцем. Мальчика пытались реанимировать, но тщетно - он захлебнулся.

СУ Следственного комитета РФ по Омской области ведет доследственную проверку, сообщает сайт ведомства.