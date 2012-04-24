Спасатели ищут в Иртыше годовалого младенца, скатившегося в реку в коляске

//Происшествия

24 апреля 2012, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта omskcity.3dn.ru

Нелепый и трагический случай произошел днем вторник в Омске на набережной Иртыша. Спасатели уже несколько часов ищут в реке годовалого ребенка, который скатился в коляске в воду. По данному факту проводится доследственная проверка.

"Пока известно, что инцидент произошел, когда родители фотографировались на набережной Иртыша. В это время коляска скатилась и перевернулась в воду", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Лариса Болдинова, передает Интерфакс. На месте работают спасатели и следователи.