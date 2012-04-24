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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Спасатели ищут в Иртыше годовалого младенца, скатившегося в реку в коляске

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта omskcity.3dn.ru
Фото с сайта omskcity.3dn.ru

Нелепый и трагический случай произошел днем вторник в Омске на набережной Иртыша. Спасатели уже несколько часов ищут в реке годовалого ребенка, который скатился в коляске в воду. По данному факту проводится доследственная проверка.

"Пока известно, что инцидент произошел, когда родители фотографировались на набережной Иртыша. В это время коляска скатилась и перевернулась в воду", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Лариса Болдинова, передает Интерфакс. На месте работают спасатели и следователи.

ЛБ

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