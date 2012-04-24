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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

11-летнего мальчика ищут в Калининградской области

24 апреля 2012, 12:49 [ «Аргументы Недели. Калининград» ]

 

22 апреля в Калининградской области пропал 11-летний жителя Озерского района: установлено, что мальчик катался на самодельном плоту на озере в районе поселка Карамышево Озерского района Калининградской области.

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области проводится  доследственная проверка, с участием сотрудников МЧС продолжаются поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка.

 

ЕП