11-летнего мальчика ищут в Калининградской области

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24 апреля 2012, 12:49 [ «Аргументы Недели. Калининград» ]

22 апреля в Калининградской области пропал 11-летний жителя Озерского района: установлено, что мальчик катался на самодельном плоту на озере в районе поселка Карамышево Озерского района Калининградской области.





С ледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области проводится доследственная проверка, с участием сотрудников МЧС продолжаются поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка.