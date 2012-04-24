В Новосибирске во время игры умер 23-летний футболист

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24 апреля 2012, 10:00 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

В Новосибирске во время время любительского турнира умер 23-летний футболист, капитан команды "Новогодняя" Евгений Герасимов. Молодой человек почувствовал себя плохо и попросил судью матча Андрея Ковалева заменить его, что тот и сделал.

Игра проходила в 127-й школе Новосибирска. Герасимов ушел с поля, но ему становилось все хуже. Судья остановил матч и вызвал "скорую". По его словам, капитан команды был очень бледен. Прибывшие медики не смогли спасти спортсмена. По предварительной информации, у Герасимова остановилось сердце.

Сейчас проводится проверка. Назначены экспертизы, устанавливаются причины гибели футболиста-любителя. После проведения экспертиз следователи могут возбудить уголовное дело.