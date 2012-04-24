Четыре боевика уничтожены в Дагестане

//Происшествия

24 апреля 2012, 09:47 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Карабудахкентском районе Дагестана уничтожены четыре боевика, боестолкновение произошло в понедельник в 4 км от населенного пункта Какамахи в лесном массиве. По данным "Интерфакса", боевики открыли огонь по колонне внутренних войск РФ.





Ответным огнем четверо из нападавших уничтожены, среди силовиков пострадавших нет. На месте происшествия обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, винтовка СВД и пистолет Макарова.