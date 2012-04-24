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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Четыре боевика уничтожены в Дагестане

24 апреля 2012, 09:47 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

 

В Карабудахкентском районе Дагестана уничтожены четыре боевика, боестолкновение произошло в понедельник в 4 км от населенного пункта Какамахи в лесном массиве. По данным "Интерфакса", боевики открыли огонь по колонне внутренних войск РФ.

Ответным огнем четверо из нападавших уничтожены, среди силовиков пострадавших нет. На месте происшествия обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, винтовка СВД и пистолет Макарова.

 

ЕП