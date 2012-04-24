//Происшествия

24 апреля 2012, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Масштабная служебная проверка началась в МВД после того, как в Москве с поличным при получении взятки задержан сотрудник управления "К" МВД РФ, майор полиции Андрей Юров.

Как сообщают "Известия", за взятку в 100 тысяч евро Юров обещал столичному предпринимателю копии материалов проверки его бизнеса. Источники "Известий" в МВД не исключают, что по итогам проверки 38-й отдел будет ликвидирован, поскольку сотрудники управления "К" и раньше были замешаны в криминальных делах.