В Москве при получении взятки задержан сотрудник отдела "К" МВД РФ
24 апреля 2012, 08:34[ «Аргументы Недели» ]
Масштабная служебная проверка началась в МВД после того, как в Москве с поличным при получении взятки задержан сотрудник управления "К" МВД РФ, майор полиции Андрей Юров.
Как сообщают "Известия", за взятку в 100 тысяч евро Юров обещал столичному предпринимателю копии материалов проверки его бизнеса. Источники "Известий" в МВД не исключают, что по итогам проверки 38-й отдел будет ликвидирован, поскольку сотрудники управления "К" и раньше были замешаны в криминальных делах.
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