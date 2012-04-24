Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве при получении взятки задержан сотрудник отдела "К" МВД РФ

24 апреля 2012, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Масштабная служебная проверка началась в МВД после того, как в Москве с поличным при получении взятки задержан сотрудник управления "К" МВД РФ, майор полиции Андрей Юров.

 

Как сообщают "Известия", за взятку в 100 тысяч евро Юров обещал столичному предпринимателю копии материалов проверки его бизнеса. Источники "Известий" в МВД не исключают, что по итогам проверки 38-й отдел будет ликвидирован, поскольку сотрудники управления "К" и раньше были замешаны в криминальных делах. 

 

ЕП

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан