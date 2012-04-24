На федеральной трассе М53 полицейский сбил пешехода и скрылся

//Происшествия

24 апреля 2012, 08:04 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В Иркутской области на федеральной трассе М53 «Новосибирск-Иркутск» в Нижнеудинском районе около полуночи сотрудник полиции насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Через некоторое время на лежащего на дороге мужчину наехал второй автомобиль. Водитель этой машины также скрылся с места ДТП, но был задержан на посту полиции. Но гаишникам удалось обнаружить на месте ЧП обломки бампера и боковое зеркало от первого автомобиля.

По этим фрагментам был установлен автомобиль и круг подозреваемых. В их число попал 24-летний лейтенант местного отдела полиции. По словам полицейского, проработавшего в полиции около двух лет, он совершил ДТП, находясь не при исполнении, и скрылся, испугавшись последствий, передает Интерфакс.

В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой лейтенант будет уволен из органов за оставление места ДТП и неоказание помощи пострадавшему.