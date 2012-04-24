На Курилах в районе необитаемого острова Симушир произошло землетрясение

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24 апреля 2012, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Два землетрясения произошли за минувшие сутки в районе Курил. Сахалинские сейсмологи во вторник зарегистрировали в районе южных Курил подземный толчок магнитудой 5,1.

Представитель сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщил, что землетрясение произошло в 7.54 сахалинского времени (23.54 мск) в Тихом океане возле южных Курил на глубине - около 100 километров. Ощущаемость подземного толчка составила 2 балла в поселке Южно-Курильске и 2-3 балла в селе Малокурильске, передает РИА Новости.

23 апреля в 14.18 (хбр) в 280 км юго-западнее Северо-Курильск зарегистрировано землетрясение на глубине 50 км с магнитудой 4.6, сообщает REGIONS.RU. По данным МЧС, подземные толчки на территории Сахалинской области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.