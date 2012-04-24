В Таиланде скончался полицейский из Москвы

//Происшествия

24 апреля 2012, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

В пресс-службе ГУМВД России по Москве сообщают, что в Таиланде скончался сотрудник столичной полиции 1976 года, находящийся очередном в отпуске. Мужчина отдыхал в Таиланде с 13 апреля.





Сообщение о том, что в номере отеля найдено тело мужчины, поступило в местную полицию накануне днем: в Таиланде умер сотрудник одного из столичных подразделений вневедомственной охраны. Ведется проверка обстоятельств смерти погибшего.