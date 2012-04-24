В Таиланде скончался полицейский из Москвы
24 апреля 2012, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]
24 апреля 2012, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей…
Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами нереален. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил некоторое время…
В мире
Авиа, ж/д транспорт
Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.
Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Евротройка обвинила Иран в нападении на НПЗ в Саудовской Аравии
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу…
Вы знаете, какой сегодня день? С точки зрения Вселенной? День равноденствия – день равновесия. И это серьезный день. День, когда открываются «новые…
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой погоды ожидать на текущей неделе в столице. Первая половина недели сохранит неустойчивую…
В России вступают в силу новые правила расчета транспортного налога: главные изменения коснулись автомобилей стоимостью более 3 млн рублей. Перечень…
Шоу-бизнес
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении советской и российской певицы Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов. Награда присвоена Примадонне…
Экономика
На фоне новостей из Германии резко снижается курс евро. Он стремится к отметке 1,0925, уже достигавшейся в начале сентября. Аналитики считают маловероятным…
В Лондоне в конце сентября откроется выставка американского художника Энди Уохола, посвящённая политическому деятелю и советскому вождю Владимиру Ильичу Ленину.
При взрыве газа в одном из магазинов австрийской федеральной земли Тироль девять человек получили ранения. Одна женщина по-прежнему находится под завалами здания…
Бывший президент Украины Петр Порошенко попал на видео одной из общественных организаций страны в момент нарушения правил дорожного движения возле здания Верховной Рады.
На Украине неизвестные осквернили надгробия участников военных действий, проходящих на территории Донбасса. Инцидент произошел накануне на кладбище города Мены…
Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» после случившегося скандала с подкупом.
Врио губернатора Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства и самого города-героя
Общество
Аманда РОДЖЕРС и Люси ЭНН-БАСТЕККИ взяв дочерей прибыли в Крым для участия в бале. Их визит освещает пресс-служба крымского аэропорта,
Экономика
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование…
Экс-король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что может перестать содержать свою бывшую жену россиянку Оксану Воеводину и их общего сына. При этом адвокат девушки уверен, что…
Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, в каких регионах страны, согласно статистике, пропадает больше всего несовершеннолетних.
Общество
Семья российского летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, не планирует переезжать в подаренную квартиру…
Общество
День интернета-праздник неоднозначный. Кто-то ждет его с нетерпением (особенно это касается геймеров и тех, кто работает в Интернете). Другие же наоборот восклицают…
Исследователи из Японии заявили, что любимый многими десерт является идеальным завтраком, который даёт заряд энергии и повышает внимание. Ученые из США согласились…
Гарантии, данные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным участникам амнистии капиталов, остаются в силе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы…
Министерство иностранных дел Эстонии выразило возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками, назвав…
Российским ученым удалось создать искусственно выращенное мясо. Предполагается, что продукт попадет на рынок до 2023 года. Иеромонах Дмитрий Першин рассказал, как…
Исследователи из Корнельского университета выяснили, почему взрослые при общении с младенцами начинают сюсюкать, менять голос и коверкать слова. Оказывается, такого…
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал свои слова о "неподъемном бремени" оборонных расходов для экономики России. Об этом сегодня сообщает…
В Японии из-за буйства тропического циклона пострадали 30 человек. Это уже 17-й по счету тайфун в Японии за последний год. Сейчас «Тапа», по данным синоптиков, теряет…
Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово» решила разобраться, действительно ли ЭКО может стать причиной онкологии. Такую тему телеведущая решила затронуть…
Жаркое из блогов
В прошлом году Рособрнадзор и Минпросвещения РФ наконец-то объявили о давно назревшем решении – с 2022 года ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку. В 2020 году…
Известный французский кинорежиссёр Люк Бессон в эксклюзивном интервью "Аргументам недели" рассказал, за что он любит и уважает русский народ и что его побудило снять…
В Москве начали давать отопление в жилые дома, административные и промышленные здания, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. При этом…
Шоу-бизнес
Нейрохирург Александр Саникидзе предположил, чем может закончиться лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Врач считает, что всё зависит от расположения опухоли.
Президент Украины дезинформировал украинцев. Антикоррупционное бюро не занимается бытовыми взятками. С таким заявлением выступил Совет общественного контроля при НАБУ.
Вблизи города Воломин в Мазовецком воеводств Польши зафиксирована утечка нефти из трубопровода "Дружба". Как сообщил оператор польского участка компания PERN, имела место…
За последние годы в условиях международной конфронтации россияне потеряли в доходах, как в долларовом, так и в рублёвом эквиваленте.
Министерство внутренних дел РФ объявило международный розыск на бывшего чиновника администрации Президента Олега Смоленкова. Информация об этом содержится…
Не секрет, что апельсины – это настоящая кладезь витаминов. Однако ученые из Германии выяснили, что полезнее апельсинов может быть только… апельсиновый сок!
Жаркое из блогов
Обычно плохие новости, так или иначе связанные с благоустройством, делятся на две категории. Это либо какую-то дичь сотворили чиновники, либо горожане сами лепят дворы…
Старейшая туристическая компания Томас Кук (Thomas Cook) объявила о прекращении своей деятельности. Исполнительный директор Питер Фанкхаузер принес извинения партнерам…
В пресс-службе Первого канала прокомментировали возвращение Александра Друзя в телеигру «Что? Где? Когда?». По словам руководства телеканала, решение о составе команд…
Украинский президент Владимир Зеленский собирается прекратить конфликт в Донбассе в кратчайшие сроки и вернуть регион в состав страны. Об этом заявил Андрей Ермак…
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украине следует пересмотреть планы относительно вступления в НАТО. По словам Верещук, их страну в альянсе…
В следующий раз Москва и Киев обменяются уже сотнями заключенных. С таким заявлением выступил помощник президента Украины Андрей Ермак. Он назвал примерное время…
На дне озера Роопкунд в индийских Гималаях можно найти сотни останков человеческих тел. Из-за этого водоем получил название "Озеро скелетов". Но до сих пор остается…
В Перми судебные приставы временно закрыли частный детский сад, в котором дети спали на полу. Также известно, что несколько малышей после посещения детского сада заболели…
Глава Украины Владимир Зеленский предложил жителям страны бороться с коррупцией при помощи флешмоба. Видеообращение со своим предложением президент опубликовал…
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS раскритиковал решение США перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты…
Вооруженные силы Украины не обладают средствами, необходимыми для победы в противостоянии с российской армией. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад…
Жаркое из блогов
В начале сентября на сайте Объединенного комитета начальников штабов американской армии появилась «Доктрина совместных ядерных операций» в 60 страниц. При этом…
Здоровье
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Остапишин рассказал, что для профилактики простудных заболеваний у детей их надо регулярно закалять. При этом процедура может…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся…
Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?». Несмотря на то, что Первый канал был против его появления в эфире, производители шоу сумели убедить телевизионщиков…
Советником мэра Киева стал бывший резидент Comedy club. С таким заявлением выступил сам Виталий Кличко на пресс-конференции. Градоначальник пояснил, что комедиант будет…