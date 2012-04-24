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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Таиланде скончался полицейский из Москвы

24 апреля 2012, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

 

В пресс-службе ГУМВД России по Москве сообщают, что в Таиланде скончался сотрудник столичной полиции 1976 года, находящийся очередном в отпуске. Мужчина отдыхал в Таиланде с 13 апреля.

Сообщение о том, что в номере отеля найдено тело мужчины, поступило в местную полицию накануне днем: в Таиланде умер сотрудник одного из столичных подразделений вневедомственной охраны. Ведется проверка обстоятельств смерти погибшего.

 

ЕП

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