В Питере на Октябрьской набережной одновременно произошло два ДТП

//Происшествия

23 апреля 2012, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной произошли две автомобильные аварии. Оба инцидента произошли возле пешеходного перехода у дома 122 корпус 1 по Октябрьской набережной.

Сначала у перехода резко затормозила «Газель». В нее врезалась еще одна «Газель». После этого -автомобиль «Фольксваген-Гольф», пишет Фонтанка.ру. За ними следовал грузовой "Камаз", водитель которого успел вывернуть в сторону. Тем не менее, в грузовик врезался его напарник, тоже на «Камазе».