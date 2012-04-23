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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Питере на Октябрьской набережной одновременно произошло два ДТП

23 апреля 2012, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной произошли две автомобильные аварии. Оба инцидента произошли возле пешеходного перехода у дома 122 корпус 1 по Октябрьской набережной. 

Сначала у перехода резко затормозила «Газель». В нее врезалась еще одна «Газель». После этого -автомобиль «Фольксваген-Гольф», пишет Фонтанка.ру. За ними следовал грузовой "Камаз", водитель которого успел вывернуть в сторону. Тем не менее, в грузовик врезался его напарник, тоже на «Камазе». 

ЕЛ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

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Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

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