В Московской области ребенок выжил, выпав из окна многоэтажного дома

//Происшествия

23 апреля 2012, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области ребенок выпал из окна жилого дома. Инцидент произошел в городе Хотьково в Сергиево-Посадском районе области на улице Академика Королева у дома №7, корпус 1.

Мальчик выжил после падения из окна. В результате он получил тяжелые травмы, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.