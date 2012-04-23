В Московской области ребенок выжил, выпав из окна многоэтажного дома
23 апреля 2012, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области ребенок выпал из окна жилого дома. Инцидент произошел в городе Хотьково в Сергиево-Посадском районе области на улице Академика Королева у дома №7, корпус 1.
Мальчик выжил после падения из окна. В результате он получил тяжелые травмы, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.