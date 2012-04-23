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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Московской области ребенок выжил, выпав из окна многоэтажного дома

23 апреля 2012, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области ребенок выпал из окна жилого дома. Инцидент произошел в городе Хотьково в Сергиево-Посадском районе области на улице Академика Королева у дома №7, корпус 1.

Мальчик выжил после падения из окна. В результате он получил тяжелые травмы, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

ЕЛ

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