Крупное ДТП произошло в Крыму: фура протаранила маршрутку с пассажирами

//Происшествия

23 апреля 2012, 18:36 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Жертвами крупного ДТП в Крыму стали сразу шесть человек. На севере полуострова на трассе Симферополь — Красноперекопск, возле села Воронцовка, ранним утром в маршрутное такси "ГАЗель" врезалась грузовая фура с прицепом.

По словам очевидцев, грузовик протаранил маршрутку. От удара пассажирская "ГАЗель" два раза перевернулась. В результате мощного удара несколько пассажиров вылетели из салона через разбившиеся окна.

Погибли 6 человек. Еще 10 пострадали. По данным МЧС Украины, семеро раненых — в тяжелом состоянии. На место автоаварии прибыли спасатели и медики.

Пострадавши доставили в ближайшие больницы. Причины ДТП выясняются.