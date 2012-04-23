С крыши горящего здания в центре Москве спасли 20 человек

//Происшествия

23 апреля 2012, 17:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В центре Москвы произошел пожар в здании, расположенном по адресу: улица Никольская, 12/1. С крыши горящего здания пожарные спасли уже 20 человек. На кровле горит утеплитель и обрешетка.

В здании в момент возникновения пожара велись строительные работы. В настоящее время на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Площадь пожара составляет порядка 300 квадратных метров, передает РИА Новости. Сведений о пострадавших нет.