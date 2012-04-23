В Свердловской области горит мебельный цех в поселке Петрокаменское

//Происшествия

23 апреля 2012, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Свердловской области произошел крупный пожар в цехе по сборке мебели в поселке Петрокаменское.По данным МЧС России, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

При этом есть угроза распространения пожара на сушилку, гараж и лакокрасочный цех. Огонь может распространиться и на частные жилые дома, передает Интерфакс. В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. В тушении огня задействованы 13 единиц техники.