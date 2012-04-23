В Дагестане уничтожены два участника НВФ

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23 апреля 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух участников незаконных вооруженных формирований. Боевики были уничтожены в Сергокалинском районе в результате спецоперации.

Недалеко от населенного пункта Какамахи сотрудники правоохранительных органов проводили поиски в лесном массиве. В 10:30 они вышли на след бандгруппы. Двое участников НВФ были уничтожены, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Бой возобновился в 14:30 и продолжается до сих пор. По предварительным данным, в лесу скрывается до шести боевиков.