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23 апреля 2012, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове произошел пожар в здании недостроенной казармы. В настоящее время огонь был локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуации не проводилось. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По информации МЧС России, горит здание недостроенной казармы ракетного училища. Огонь тушат семь пожарных расчетов, передает РИА Новости. Здание, в котором разгорелся пожар, расположено на территории Кировского района Саратова.