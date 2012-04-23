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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На МКАД столкнулись 2 грузовика, пострадали два человека

23 апреля 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в понедельник, 23 апреля, произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали два человека. ДТП произошло на МКАД. На 102 километре столкнулись два грузовика. 


На внутренней стороне автодороги Столкнулись грузовые автомобили MAN и "Газель". В результате аварии травмы получили два человека, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Один из пострадавших был доставлен в больницу, второй от госпитализации отказался.

ЕЛ

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