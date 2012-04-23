14-летняя сирота - воспитанница карельского детдома пропала в Петербурге

//Происшествия

23 апреля 2012, 15:00 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото с сайта spbdeti.org

В Санкт-Петербурге полиция и волонтеры ищут 14-летнюю девочку, воспитанницу детдома из Карелии, которая накануне приехала в город с экскурсией и пропала, сообщает в понедельник пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой.

"В воскресенье около 17.00 девочка вышла из гостиницы "Санкт-Петербург" (Пироговская набережная, дом 5) и пропала", - говорится в релизе детского омбудсмена.

Руководитель экскурсионной группы сразу обратилась в полицию и к представителям организации "Питер - поиск пропавших детей". Ночью полиция и волонтеры обыскали все вокзалы, проверили центральные улицы и площади города. Однако местонахождение девочки до сих пор неизвестно.

"По предварительной версии, побег мог быть заранее спланирован, поскольку вместе с девочкой исчезли ее вещи", - отмечается в сообщении.

Приметы девочки: рост около 160 см., телосложение худощавое, волосы темные (могут быть убраны в хвост), челка, глаза карие. Была одета: светлая куртка с тканевыми вставками в виде снежинок, темные обтягивающие штаны (лосины/легинсы).

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Тани, просят позвонить по телефонам: 542-20-02 - полиция; 8(931)340-60-03 - волонтеры.