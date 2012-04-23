Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Власти Египта предупреждают туристов о возможном нападении акулы

23 апреля 2012, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vladnews.ru
Фото с сайта vladnews.ru

В Египте Министерство по охране окружающей среды Египта накануне выступило с предупреждением о возможной опасности нападения акулы на курорте Шарм-эш-Шейх. Паники среди отдыхающих в связи с этим не возникло.

Как сообщается в докладе министерства, акула длиной 2,5 метра была обнаружена туристами недалеко от берега в районе Наама-Бей. Обычно этот вид акул обитает на глубине 150 м, поэтому ситуация является "потенциально опасной", заявили в министерстве, со ссылкой на египетские СМИ передает Интерфакс.

Напомним, в декабре 2010 г. в Шарм-эш-Шейхе произошло пять нападений акул на купающихся, в результате которых погибла пожилая туристка из Германии, а также пострадали три россиянина и один гражданин Украины.

ЛБ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…