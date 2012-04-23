Власти Египта предупреждают туристов о возможном нападении акулы

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23 апреля 2012, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vladnews.ru

В Египте Министерство по охране окружающей среды Египта накануне выступило с предупреждением о возможной опасности нападения акулы на курорте Шарм-эш-Шейх. Паники среди отдыхающих в связи с этим не возникло.

Как сообщается в докладе министерства, акула длиной 2,5 метра была обнаружена туристами недалеко от берега в районе Наама-Бей. Обычно этот вид акул обитает на глубине 150 м, поэтому ситуация является "потенциально опасной", заявили в министерстве, со ссылкой на египетские СМИ передает Интерфакс.

Напомним, в декабре 2010 г. в Шарм-эш-Шейхе произошло пять нападений акул на купающихся, в результате которых погибла пожилая туристка из Германии, а также пострадали три россиянина и один гражданин Украины.