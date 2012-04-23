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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Мощный взрыв в Забайкалье: горят склады с пиротехникой, пострадал человек

23 апреля 2012, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта blognews.am/
Фото с сайта blognews.am/

В Чите взорвались склады с пиротехникой. Пострадал один человек. Пожар, возникший в результате взрывов, локализован. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные продолжают тушение возгорания.

Угроза дальнейших взрывов, по уверениям спасателей, в настоящий момент ликвидирована. 

"На месте работают девять единиц пожарной техники, для тушения огня прибыл пожарный поезд", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

ЛБ

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