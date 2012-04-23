13-летняя девочка погибла на месте под упавшими на нее футбольными воротами

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23 апреля 2012, 12:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта newsru.com

В Московской области в деревне Чисто-Перхурово Павлово-Посадского района 13-летняя девочка погибла под упавшими на неё футбольными воротами в субботу. В понедельник подмосковный главк СУ СКР сообщил о возбуждении дела.

"Предварительно установлено, что 21 апреля 2012 года несовершеннолетние, находясь на футбольном поле в вышеуказанной деревне, залезли на футбольные ворота и стали раскачиваться, в результате чего они перевернулись и упали на одну из несовершеннолетних", - сообщило в понедельник главное следственное управление Следственного комитета по МО, передает ИТАР-ТАСС.

Девочка скончалась на месте. Следствие в связи с ЧП возбудило уголовное дело о халатности, виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

"В ходе расследования будут установлены конкретные должностные лица, в обязанности которых входил контроль за безопасностью при нахождении на футбольном поле и содержанием ворот", - уточнило ведомство.