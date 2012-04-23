Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Трамвай без водителя устроил ДТП в Новосибирске, есть пострадавшие

23 апреля 2012, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта news.ngs.ru
фото с сайта news.ngs.ru

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трамвая № 13, который без водителя неожиданно начал движение, он пронесся несколько остановок самостоятельно, сбивая автомобили на перекрестке.

В настоящее время ДТП с участием трамвая расследует специальная комиссия горэлектротранспорта Новосибирска. По данным пресс-службы горэлектротранспорта, в минувшую пятницу трамвай № 13 неожиданно начал движение, после того как из него вышел водитель. В салоне находились пассажиры и кондуктор. Трамвай пронесся на большой скорости несколько остановок, по пути сбивая автомобили на перекрестке. Кондуктор попыталась остановить трамвай, однако эта попытка не увенчалась успехом.

Как утверждают очевидцы, у трамвая были открыты двери, и люди, спасаясь, выпрыгивали на ходу.

По информации ГИБДД Новосибирска, остановить трамвай № 13 удалось только в районе улицы Серебренниковская.

В результате происшествия трамвай сбил 6 автомобилей, один человек в автомобиле "Тойота-Спасио" пострадал и был госпитализирован.  

В пресс-службе горэлектротранспорта сообщили: "Технических неисправностей нет. Как трамвай мог ехать около 4 км самостоятельно, нам пока непонятно совсем. Это удивительный случай". 

СБ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…