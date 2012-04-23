Трамвай без водителя устроил ДТП в Новосибирске, есть пострадавшие

//Происшествия

23 апреля 2012, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта news.ngs.ru

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трамвая № 13, который без водителя неожиданно начал движение, он пронесся несколько остановок самостоятельно, сбивая автомобили на перекрестке.

В настоящее время ДТП с участием трамвая расследует специальная комиссия горэлектротранспорта Новосибирска. По данным пресс-службы горэлектротранспорта, в минувшую пятницу трамвай № 13 неожиданно начал движение, после того как из него вышел водитель. В салоне находились пассажиры и кондуктор. Трамвай пронесся на большой скорости несколько остановок, по пути сбивая автомобили на перекрестке. Кондуктор попыталась остановить трамвай, однако эта попытка не увенчалась успехом.

Как утверждают очевидцы, у трамвая были открыты двери, и люди, спасаясь, выпрыгивали на ходу.

По информации ГИБДД Новосибирска, остановить трамвай № 13 удалось только в районе улицы Серебренниковская.

В результате происшествия трамвай сбил 6 автомобилей, один человек в автомобиле "Тойота-Спасио" пострадал и был госпитализирован.

В пресс-службе горэлектротранспорта сообщили: "Технических неисправностей нет. Как трамвай мог ехать около 4 км самостоятельно, нам пока непонятно совсем. Это удивительный случай".