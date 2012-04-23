Пятеро юных преступников сбежали из психбольницы, отогнув оконную решётку

//Происшествия

23 апреля 2012, 11:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото с сайта news.ivntech.ru

Полиция поймала пятерых мальчиков, которые в воскресенье сбежали из психиатрической лечебницы в Челябинске, где они находились на принудительном лечении по решению суда: подростки, младшему из которых 14 лет, привлекались к ответственности за кражи и имущественные преступления.

"Побег был совершен в воскресенье утром. Подростки отогнули решетку на окне на первом этаже и сбежали. В этот же день они были пойманы и водворены обратно. Один из подростков был найден у себя дома, четверо других - в квартире у одного из них", - сообщила сотрудница пресс-службы УМВД города, передает РИА Новости.

"АН" писали, что в августе 2011 года из этой же психиатрической больницы сбежали восемь заключенных, которые находились на принудительном лечении. Они также отогнули решетку на окне на первом этаже здания. Все они были пойманы в течение суток.