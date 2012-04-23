При пожаре в Петербурге погибли двое малолетних детей

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23 апреля 2012, 10:58 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих детей, тела которых были обнаружены после пожара в Петербурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Погибшие были обнаружены в субботу вечером в одной из квартир дома N155 по Пискаревскому проспекту.

"После пожара в своей квартире были обнаружены тела девочки 2008 года рождения и ее брата - 2010 года рождения", - сказали в правоохранительных органах.

Проводится проверка.