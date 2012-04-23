Патрульный полицейский сбил насмерть пожилого пешехода и впал в кому

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23 апреля 2012, 11:06 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Фото с сайта livekuban.ru

В Краснодаре следователи в понедельник организовали проверку по факту ДТП в Краснодаре с участием полицейского ДПС, который на личной машине в минувшую пятницу сбил насмерть престарелого пешехода в столице края.

По данным следствия, сотрудника полиции, управляя автомобилем "ВАЗ-2109", наехал на бордюр и сбил проходившего мимо 67-летнего прохожего. После этого автомобиль стража порядка столкнулся с припаркованным возле частного дома автомобилем Opel, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Установлено, что "ВАЗом" управлял работник ДПС ГИБДД управления МВД России по Краснодару, который в момент происшествия не был при исполнении своих должностных обязанностей, говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП пешеход погиб на месте, а страж порядка в состоянии комы с множественными телесными повреждениями доставлен в краевую больницу. Его 35-летний пассажир серьезных травм не получил, добавила пресс-служба.