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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Тысячи домов и участков дорог, сотни мостов подтоплены паводком в России

23 апреля 2012, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ogoniok.ru
Фото с сайта ogoniok.ru

Больше 24-х сотен домов в России подтоплено к понедельнику в результате весенних паводков. В зоне воздействия половодья находятся 4,7 тысячи населенных пунктов, почти 1,9 тысячи участков автодорог 378 участков ж/д путей, а также 563 моста.

"В Сибирском, Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах, в семи субъектах, 17 населенных пунктах подтоплены более 2,4 тысячи жилых домов с населением 6,3 тысяч человек, в том числе 909 детей", - сообщает в понедельник МЧС РФ, передает Интерфакс.

Кроме того, по информации МЧС, подтоплено 1,4 тысячи приусадебных участков. Из зоны подтопления отселено 572 человека, большинство из них - 554 человека - разместились у родственников, 18 человек находятся в пунктах временного размещения.

"За сутки уменьшилось количество подтопленных населенных пунктов на один при увеличении количества подтопленных домов на 214", - отмечает МЧС.

Наибольший риск ЧС, обусловленных весенним половодьем регионального уровня и выше, ожидается на территории пяти субъектов: в Якутии, Приморском, Хабаровском, Красноярском краях и Иркутской области.

В состав группировки для борьбы с паводками включены более 466 тысяч человек, 104 тысячи единиц автомобильной, инженерной и авиационной техники.

"АН" писали, что 20 апреля в Мордовии в результате обвала моста более 30 населенных пунктов оказались отрезанными большой водой от других районов республики.

ЛБ

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