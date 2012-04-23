На Дальнем Востоке полыхают 12 лесных пожаров, 4 из них распространяются

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23 апреля 2012, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

На Дальнем Востоке в понедельник пылают 12 лесных пожаров на площади 172 га, восемь из них локализованы. Лес горит на территориях Амурской области, Приморья и Хабаровского края. 23 природных пожара потушены.

"За минувшие сутки ликвидировано 13 из 25 лесных пожаров", — уточнили в Департаменте лесного хозяйства по ДФО, передает ИТАР-ТАСС.

По информации Дальневосточного регионального центра МЧС, огнеборцы потушили за минувшее сутки 35 природных пожаров на площади более 668 га с учетом травяных палов и других возгораний на нелесных землях. На борьбу с огнем мобилизовано 587 человек и 124 единицы техники.

По оперативным данным, на землях лесного фонда в ДФО произошло с начала сезона 334 пожара, на площади 5 тысяч 40 га.

"АН" писали, что только 17 апреля в в одной Амурской области было потушено 17 пожаров. Самый крупным пожар произошел 20-21 апреля в Тыгде: при пожаре в амурском поселке сгорели 83 жилых дома, двое погибли. Без жилья остались 346 человек.