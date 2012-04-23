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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Питере на станции метро "Невский проспект" поезд сбил человека

23 апреля 2012, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге на станции метро "Невский проспект" электропоезд сбил человека. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 апреля. В результате на станции на некоторое время было остановлено движение поездов. 

Трагедия произошла около 21.30 на станции метро "Невский проспект". Об этом пишет Фонтанка.ру. Ранее стало известно о том, что вечером пассажиров подземки высадили со станции "Петроградская". Здесь также движение приостанавливалось "по техническим причинам".

ЕЛ

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