18-летний водитель сбил группу младшеклассников в Японии, двое в реанимации
23 апреля 2012, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
В японском городе Камэока в префектуре Киото автомобиль, управляемый 18-летним парнем, на полном ходу врезался в группу школьников. Пострадали девять младшеклассников и их учительница. Две девочки без сознания в реанимации.
Инцидент произошел на узкой улице, по которой дети в одинаковых желтых приметных панамках и с желтыми яркими рюкзаками группой шли в школу, передает ИТАР-ТАСС. Водитель машины арестован.