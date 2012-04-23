18-летний водитель сбил группу младшеклассников в Японии, двое в реанимации

//Происшествия

23 апреля 2012, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В японском городе Камэока в префектуре Киото автомобиль, управляемый 18-летним парнем, на полном ходу врезался в группу школьников. Пострадали девять младшеклассников и их учительница. Две девочки без сознания в реанимации.

Инцидент произошел на узкой улице, по которой дети в одинаковых желтых приметных панамках и с желтыми яркими рюкзаками группой шли в школу, передает ИТАР-ТАСС. Водитель машины арестован.