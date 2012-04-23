Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

18-летний водитель сбил группу младшеклассников в Японии, двое в реанимации

23 апреля 2012, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В японском городе Камэока в префектуре Киото автомобиль, управляемый 18-летним парнем, на полном ходу врезался в группу школьников. Пострадали девять младшеклассников и их учительница. Две девочки без сознания в реанимации.

Инцидент произошел на узкой улице, по которой дети в одинаковых желтых приметных панамках и с желтыми яркими рюкзаками группой шли в школу, передает ИТАР-ТАСС. Водитель машины арестован.

ЛБ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

//новости ан

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…