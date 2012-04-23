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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В центре Москвы горит здание ночного клуба

23 апреля 2012, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы утром в понедельник, 23 апреля, произошел пожар в здании ночного клуба, расположенного по адресу: Земляной вал, 50. Посетителей в клубе нет - все мероприятия завершились еще пять часов назад. 

По предварительным данным, в полуподвальном помещении ночного клуба наблюдается плотное задымление. В настоящее время пожарные проводят разведку, ищут очаг возгорания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам охранников, людей в клубе нет. Все проходившие здесь мероприятия завершились около двух часов ночи.

ЕЛ

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