Метель перекрыла все трассы в Иркутске, самолеты не летают (ВИДЕО)

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23 апреля 2012, 07:49 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

Кадр Первого канала.

В центральных и южных районах Иркутской области сильная метель, начавшаяся накануне, парализовала работу аэропорта столицы региона. Задержаны около десяти прибывающих авиарейсов, вылет не осуществляется в понедельник.

Задержаны почти все утренние рейсы из Москвы в Иркутск, говорится в сообщении МЧС по региону в понедельник, передает ИТАР-ТАСС. Согласно предварительному расписанию на сайте аэропорта, рейс "Аэрофлота" из Москвы ожидается около 15.00 местного времени (10.00 мск) вместо 5.00 местного (00.00 мск). Аэробус авиакомпании S7 должен был прибыть из Москвы в 7.45 (2.45 мск), сейчас его ожидают около 14.00 (9.00 мск). Московский рейс "Ютейр" направлен в Братск, а самолет "Уральских авиалиний" - в Читу.

Авиакомпания "Руслайн" вообще отменила рейсы из Новосибирска и Екатеринбурга.

Все пассажиры, чьи рейсы отложены или отменены, пока находятся в здании автовокзала.

Как сообщает МЧС, в связи со сложной метеорологической обстановкой в воскресенье было приостановлено движение большегрузного и общественного транспорта на Байкальском, Качугском и Александровском трактах, а также на федеральной трассе "Байкал" (М55).

"В понедельник в 7.30 утра (2.30 мск) дополнительно были перекрыты все трассы регионального и федерального значения - Александровский и Байкальский тракты, а также федеральная трасса М53. В связи с этим были отменены все рейсы по всем направлениям движения", - говорится в сообщении иркутского автовокзала, через который идут межмуниципальные автотранспортные перевозки.