Поиски уплывшего в Амурский залив на плоту мальчика продолжены в Приморье

//Происшествия

23 апреля 2012, 07:00 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото с сайта vesti.ru

Во Владивостоке в понедельник спасатели и полиция продолжат осмотр морской акватории и пляжей в поисках 13-летнего мальчика, одного из двух детей, уплывших два дня назад на самодельном плоту в Амурский залив.

В главке МЧС России по Приморскому краю сегодня продолжает работу оперативный штаб для координации действий различных служб по поиску пропавшего, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что 20 апреля пропали двое мальчиков 11-ти и 13-ти лет. Известно, что они соорудили самодельный плот и направились на нем в море. Поиски детей начались вечером того же дня. На следующий день, 21 апреля, на одном из пляжей было найдено тело младшего из пропавших мальчиков. При осмотре каких-либо следов насильственной смерти ребенка не обнаружено.

По факту пропажи одного мальчика и гибели другого следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка.