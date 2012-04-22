В Петербурге произошло второе за день тяжелое ДТП с участием мотоциклиста

//Происшествия

22 апреля 2012, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

На углу Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта сбит мотоциклист.Авария произошла около девяти часов вечера. Автомобиль "Волга" медленно ехал по перекрестку, преодолевая разбитые трамвайные пути.



В этот момент наперерез ему рванул мотоциклист. Произошло столкновение. В результате мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии - с подозрением на перелом основания черепа.

За сегодня это уже второе тяжелое ДТП с участием мотоциклистов.

По словам источника "Фонтанки", ДТП остановило движение троллейбусов на Новочеркасском, поскольку все это случилось прямо перед движущимся троллейбусом: теперь ждут следственную группу, а до тех пор будут стоять и все следующие за ним троллейбусы.



