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//Происшествия

Взрывы на химзаводе из-за остановки конвейера: один погибший, 20 ранены (ВИДЕО)

22 апреля 2012, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В Японии в префектуре Ямагути на крайнем юго-западе острова Хонсю прогремели два мощных взрыва на химическом заводе. Один человек погиб на месте, еще около двадцати получили ранения. На самом заводе начался пожар, который удалось потушить лишь через 13 часов.

Взрывы были такой силы, что у нескольких сотен зданий в окрестностях завода, в том числе, в жилых домах, выбиты оконные стекла, передает телеканал "Россия 24".

По словам владельцев здания, жертв могло быть намного больше, но из-за аварии на другом предприятии этой же компании производство приостановили, поэтому большинства сотрудников на заводе не было. По одной версии, именно остановка конвейера привела к столь печальным последствиям.

ЛБ

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