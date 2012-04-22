В Китае автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек

//Происшествия

22 апреля 2012, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае произошла автомобильная авария, жертвами которой стали по меньшей мере 13 человек. В окрестностях Шанхая произошло лобовое столкновение грузовика и туристического автобуса.

Автобус следовал в город Чаньшу, который находится недалеко от Шанхая. Здесь туристы должны были посетить выставку цветов, передает Associated Press. Точных сведений о числе пострадавших нет. По предварительным данным, погибли 13 человек. Возможно причиной ДТП китайские СМИ называют лопнувшую покрышку.