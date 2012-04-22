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//Происшествия

В Чечне в боестолкновении с боевиками погибли двое полицейских

22 апреля 2012, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне в результате боестолкновения с боевиками погибли два сотрудника полиции. Боестолкновение, как отмечает Следственный комитет РФ, произошло утром в воскресенье вблизи населенного пункта Герзель Гудермесского района.

В результате полицейские ликвидировали двух участников незаконных вооруженных формирований. Известно, что уничтоженные боевики находились в федеральном розыске, передает РИА Новости. При этом погибли двое полицейских - начальник уголовного розыска подполковник ОМВД России по Гудермесскому району и командир роты лейтенант ППСП МВД по Чеченской Республике. 

ЕЛ

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