В Мордовии в зоне подтопления остаются девять населенных пунктов

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22 апреля 2012, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Мордовии в зоне подтопления остается девять населенных пунктов. В трех районах республики введен режим чрезвычайной ситуации - это 1 тыс. 85 домов с населением 1 тыс. 751 человек.

По данным МЧС России, 238 человек были отселены к родственникам, еще двое были размещены в пунктах временного размещения. В населенных пунктах Ковылкинского района, Ичалковского района и Краснослободского района сохраняется паводковая обстановка, передает РБК. Отмечается, что паводковая обстановка была снята в связи с уходом воды в Саранске и населенных пунктах 12 районов.