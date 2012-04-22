В организации взрыва в Гомеле подозреваются два человека

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22 апреля 2012, 14:01 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

newsru.ru

19 апреля в торговом зале одного из магазинов в центральной части Гомеля произошел взрыв, КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело, идет розыск двух подозреваемых в возрасте от 25 до 35 лет среднего роста.

Уголовное дело возбуждено по статье угроза совершения террористического акта, серьезных травм при взрыве никто не получил.

После просмотра записей с видеокамер организован оперативный розыск двух подозреваемых: в розыск объявлены двое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет среднего роста. "Один из подозреваемых – коренастого телосложения, носит короткую бороду, на лице – ярко выраженный шрам", - сообщили в пресс-группе УКГБ.