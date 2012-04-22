Сенатор погиб при крушении двухмоторного самолета в Боливии

//Происшествия

22 апреля 2012, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

В непосредственной близости от аэропорта города Санта-Крус (Боливия), столицы одноименного департамента, разбились сразу два самолета. В авиастолкновении погибли восемь человек.

Среди погибших - боливийский оппозиционный сенатор Херальд Ортис, его отец, пилотировавший самолет, и механик. Устанавливаются причины авиакатастрофы.