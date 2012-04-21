В Новосибирске трамвай №13 несся без водителя, сметая автомобили

//Происшествия

21 апреля 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирске выясняют обстоятельства необычного транспортного происшествия: трамвай с роковым номером 13, из которого вышел водитель, неожиданно начал движение и пронесся несколько остановок.



Трамвай сломался, водитель вышел, чтобы устранить поломку, однако в это время трамвай начал движение. В салоне находились пассажиры и кондуктор. За несколько минут трамвай пронесся несколько остановок, по пути снося автомобили, сообщает «Интерфакс». Их было шесть, машины стояли на перекрестках. Трамвай смогли остановить. Среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет, получил травмы пассажир одной из машин.





